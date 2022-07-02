أوروبا تعود لاستيراد كميات من «الفوسفات السوري»

كشف تقرير عن تصدير كميات كبيرة من الفوسفات السوري المستخدم في إنتاج الأسمدة إلى أوروبا، لصالح شركة "روسية".

وذكر التقرير الصادر عن مجموعة من الصحافيين الاستقصائيين بقيادة "لايتهاوس ريبورتس" ونشرته وكالة الصحافة الفرنسية أن «إيطاليا و بلغاريا و اسبانيا و بولندا في عداد دول من الاتحاد الأوروبي تتلقى الفوسفات السوري».

ولا تحظر العقوبات الدولية استيراد الفوسفات السوري، لكن الأطراف الروسية والسورية الرئيسية الضالعة في التجارة تخضع لعقوبات أمريكية أو أوروبية، ما يثير تساؤلات إزاء المسؤولية المترتبة في هذا الإطار.

وذكر التحقيق نقلاً عن وثائق جمركية وبيانات تجارية أن «صربيا استوردت بما قيمته 72 مليون دولار منذ عام 2017، بينما استوردت أوكرانيا ما يساوي 30 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية».

واستأنفت إيطاليا و بلغاريا التجارة أيضاً خلال العامين الماضيين.



وفي كانون الثاني، بدأت كل من اسبانيا وبولندا استيراد الفوسفات السوري.

واشترت الأولى بحوالي 900 ألف دولار والثانية 37 ألف دولار هذا العام، وفق بيانات تجارية أوردتها الأمم المتحدة.

ووفقاً للتقرير، تنمو التجارة بسرعة بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفات، وهو ما أسفر عن زيادة الطلب على الفوسفات السوري منخفض الثمن وعالي الجودة، والذي كان من بين أهم صادرات سوريا قبل اندلاع النزاع عام 2011.

وتتمّ إدارة صفقات التصدير من قبل مؤسسات مرتبطة بشركة "سترويترانسغاز"، التي تعد عملاق البناء الروسي وقد منحتها الحكومة السورية عقداً لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس ومصانع الأسمدة التي تديرها وامتياز استخراج الفوسفات من حقل رئيسي لمدة خمسين عاماً.

وتحصل الدولة السورية على 30 % من عائدات مبيعات الفوسفات، وفقاً للعقد المبرم مع الشركة الروسية.

