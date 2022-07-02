زلة لسان جديدة لـ بايدن

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج مجدداً بعدما ذكر خطأ أن سويسرا المحايدة تنضم إلى حلف الناتو بدلاً من السويد.

وحسب صحيفة "تلغراف"، جاء ذلك خلال تصريحات بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو التي عقدت في مدريد بإسبانيا.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالطلبات "التاريخية" لفنلندا والسويد، لكنه ذكر سويسرا بشكل غير صحيح.

وقال بايدن: "في البداية جاءت مكالمة من الزعيم الفنلندي يطلب فيها زيارة البيت الأبيض... اقترح أن نتصل بزعيم سويسرا أيضا".

يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا في الناتو ولديها سياسة حياد طويلة الأمد على المسرح الدولي