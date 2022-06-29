بولندا ترحب بخطط إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها

ثمنت بولندا، اليوم الأربعاء، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنشاء قاعدة عسكرية في بولندا باعتباره تحقيقا لحلم طال انتظاره وخطوة من شأنها أن ترسل إشارة واضحة إلى روسيا.

وأبلغ بايدن قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة تعمل على تغيير تمركز قواتها في أوروبا؛ للتصدي للتهديدات الناشئة المحتملة من جانب روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ومنذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014، تعتبر بولندا زيادة القوات على الجانب الغربي للحلف أمرا بالغ الأهمية لضمان أمن وسط أوروبا في مواجهة تزايد الأنشطة العدائية الروسية، وتسعى منذ فترة طويلة لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها.

وقال جاكوب كوموتش مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي ”إنه تتويج لمفاوضات طويلة وحثيثة حول هذا الأمر، وفي الوقت نفسه، إشارة واضحة جدا على أن الأمريكيين يعتزمون زيادة وجودهم في بولندا وليس تقليصه“.

وكتب نائب وزير الخارجية مارشين زيداتش على تويتر ”شيء بدا مستحيلا بالنسبة لكثيرين أصبح حقيقة اليوم“.

وأضاف ”لدينا وجود دائم للولايات المتحدة في بولندا…إنها أيضا إشارة واضحة لموسكو“.

رويترز