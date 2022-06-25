الناتو يتوقع حرب طويلة الأمد في أوكرانيا

توقع نائب الأمين العام لحلف الناتو الدفاعي ميرتشا جيوانا، حرب استنزاف طويلة الأمد في أوكرانيا ستكون فيها خسائر كبيرة من الطرفين.

وأضاف جيوانا أن «الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية باتت تشهد دوراً أكبر للمدفـعية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد عدد كاف من القوات لدى أي طرف ليحقق انتصاراً حاسماً في الميدان».

وفي وقت سابق، توقع أمين عام الحلف الدفاعي ينس ستولتنبرغ أكثر من مرة، أن «تستغرق الحرب في أوكرانيا سنوات عدة».

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن الناتو على شفا صراع مسلح مع بلادها، وذلك على خلفية الابـتـزاز النووي الذي تمارسه دُولُه الأعضاء ضد موسكو.

ونوهت زاخاروفا إلى أن عقيدة روسيا النووية تستند فقط إلى مبدأ الردع، مضيفةً أن الناتو أعلنت نفسها تحالفاً نووياً، وتطلق حملات وهجمات ضد موسكو.

يشار إلى أن الرئيس الروسي قد أعطى منذ 24 شباط الماضي، الأوامر لجيشه بالبدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، “لحماية المدنيين”، معتبراً أنه «لا مفر من المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا».

وتحدث آنذاك عن نية بلاده من هذه العملية، مشيراً إلى أنها «لا تنوي احتلال أوكرانيا بل تسعى إلى نزع سلاحها النـووي

