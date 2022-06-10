انطلاق السباق الدوري الثالث للخيول العربية في اللاذقية
برعاية المهندس عامر هلال محافظ اللاذقية، تقيم الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة السباق الدوري الثالث للخيول العربية، وذلك في مضمار الخيل في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية في تمام الساعة الثالثة ظهراً.
يشارك في السباق أغلب اصطبلات الخيول العربية في سورية، وتتنافس هذه الخيول على مدار ثمانية أشواط، كما يلي: الشوط الأول: للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية (درجة ثالثة) من عمر ٤ - ٥ سنوات مسافة ١٤٠٠ م.
الشوط الثاني: للخيول العربية الأصيلة المسجلة (درجة ثالثة) لعمر ٤ - ٥ سنوات مسافة ١٤٠٠ م.
الشوط الثالث : للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية (درجة رابعة) بعمر ٤ سنوات وما فوق ومسافة ١٦٠٠ متر.
الشوط الرابع: للخيول العربية الأصيلة المسجلة (درجة رابعة) بعمر ٤ سنوات وما فوق ومسافة ١٦٠٠ م.
الشوط الخامس (شوط الجائزة): للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية (درجة رابعة) بعمر ٣ سنوات ومسافة ١٠٠٠ م.
الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة(درجة رابعة) بعمر ٣ سنوات ومسافة ١٠٠٠ م .
الشوط السابع للخيول العربية الأصيلة السورية الصافية (درجة أولى + ثانية) لعمر ٤ سنوات ومسافة ١٨٠٠ م.
الشوط الثامن للخيول العربية الأصيلة المسجلة (درجة أولى + ثانية) العمر مفتوح ومسافة ١٨٠٠ م .
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