سرقة أكبر بنوك إيران بطريقة هوليوودية

سرق مجهولون 168 صندوق أمانة من الصناديق المودعة لدى فرع أساسي في طهران يتبع “بانك ملّي”، أكبر المصارف الإيرانية.

وقال المصرف في بيان، الثلاثاء الماضي، إن اللصوص استغلوا قلة الحركة في المدينة يوم عطلة رسمية، ودخلوا خلسة إلى الفرع في شارع “انقلاب” الرئيسي وسط العاصمة، وتمكنوا من سرقة الصناديق.

وأفادت وكالة “فارس” بأن اللصوص تسللوا عبر موقف للسيارات وخلعوا قفل باب خلفي للفرع، وخرجوا عبر المسار ذاته بعدما أغلقوا الباب خلفهم.



وقالت تقارير صحافية محلية إن أنظمة الإنذار العائدة للمصرف بعثت برسالة نصّية إلى الهاتف الجوال لمدير الفرع، إلا أنه تجاهلها على خلفية تلقيه عددا من الإنذارات الخاطئة في مراحل سابقة، لكن الشرطة نفت تلك التقارير.

وأثارت الحادثة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في إيران، إذ اعتبرها بعض المستخدمين “غير مسبوقة”، ووصفها آخرون بأنها “أشبه بفيلم هوليوودي”.

وسخر أحدهم قائلا “هل اخترقوا البنك الوطني أيضا (إسرائيل)، لا تتفاجأ أبدا، نحن في انتظار أن يرفع نفتالي بينيت نسخة من المستندات على غوغل درايف”، في إشارة إلى الهجمات السيبرانية التي اشتدت وتيرتها مؤخرا ضد أهداف حيوية في إيران.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن شرطة العاصمة، أن بعض موظفي الفرع هم قيد التحقيق على خلفية “الإهمال”.

وتعهّد المصرف بتعويض “كامل” للخسائر التي تكبّدها أصحاب صناديق الأمانة، من دون أن يحدّد قيمة المسروقات.