سورية تتفوق على سويسرا والنمسا والإمارات

كشف إحصائيات شركة "تريبل أي" عن ارتفاع عدد السوريين الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة، حيث وصل عددهم إلى 177 ألف مواطن متفوقين بذلك على سويسرا والنمسا والإمارات، فعدد النمساويين الذين يتداولون العملات الإلكترونية نحو 176 ألف مستخدم، أما سويسرا ففيها 157 ألف مستخدم، في حين وصل عدد المستخدمين في الإمارات 152 ألف مستخدم.

ففي العام الماضي أعلنت صحيفة "الغارديان" أن سورية احتلت المرتبة العاشرة عالمياً في عمليات البحث عبر الإنترنت عن عملة "بيتكوين" وغيرها من العملات الرقمية المشفرة بنسبة 63.9% بعد تحليل بيانات 27 مليون بحث من 100 مليون مستخدم للموقع وذلك في غضون فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

سبوتنيك