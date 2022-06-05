الفاصولياء تقي من التهاب المفاصل

تعدّ البقوليات من المصادر الغذائية النباتية الشائعة بكافة أنحاء العالم، وتعد غنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية، فهي مصدر رئيس للبروتين غير الحيواني، إلى جانب احتوائها على الألياف ومجموعة فيتامينات ب و المعادن الأخرى، كما أنها تمتلك العديد من الفوائد الصحية كتقليل نسبة سكر الدم، وزيادة بكتيريا الجهاز الهضمي الصحية، وتقليل مستويات الكولسترول بالجسم.

وأعلنت الطبيبة البريطانية ديبورا لي، أن تناول البقوليات وخاصة الفاصولياء، يساعد على تحسين الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

و وفقاً للطبيبة، فالبقوليات غنية بمواد مغذية مفيدة للصحة بما فيها الفيتامينات المختلفة والعناصر المعدنية والألياف الغذائية، ولكن خصائصها المضادة للأكسدة لها قيمة خاصة، مضيفة: هذه المواد المضادة للأكسدة تقاوم الجزيئات الخطرة التي تسمى أشكال الأكسجين الحر، وتكبح خطورتها، وتساعد أيضاً على تقليل الالتهابات”.

وتؤكد الطبيبة أن الالتهاب بالذات يتحول إلى حالة مزمنة ويصبح السبب الرئيس لتطور التهاب المفاصل، مشيرة إلى أن البقوليات تساعد على امتصاص المغنيسيوم، الذي يلعب دوراً مهما في مكافحة الالتهابات.