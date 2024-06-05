إنكلترا تبدأ بإعطاء أول لقاح للسرطان في العالم

تقوم إنكلترا بتجربة إعطاء أول لقاح شخصي للسرطان، يمكن أن يساعد في منع عودة المرض بعد الجراحة، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن موقع “نيوزويك”.

اللقاح الجديد مصمم لتحفيز جهاز المناعة في الجسم حتى يتمكن من تحديد موقع الخلايا السرطانية ومكافحتها وهو شكل من أشكال العلاج المناعي.

لفت الموقع، أن العديد من مواقع الخدمة الصحية الوطنية في جميع أنحاء إنكلترا ستشارك في التجربة..

قدم المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إيان فوكس، شرحاً لآلية عمل اللقاح يقوله : “إنه من لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال، ويقوم بتنبيه الجهاز المناعي وبالتالي اكتشاف السرطان واستهدافه في مراحله الأولى” .

يحتوي اللقاح على جزء غير ضار من الجرثومة أو الفيروس (مثل البروتين، أو شكل ميت أو ضعيف من الجرثومة، أو قطعة من مادتها الوراثية)، والتي يتعرف عليها الجهاز المناعي على أنها غريبة ويستجيب لها عن طريق إنتاج الأجسام المضادة” ويقوم الجهاز المناعي بعد ذلك بإنشاء خلايا ذاكرة “تتذكر” الجرثومة ويمكنها إنتاج هذه الأجسام المضادة بسرعة، والتي تبقى في الجسم لفترة طويلة.”

بين “فوكس” انه بطريقة مشابهة للقاحات الأمراض المعدية، يتعلم الجهاز المناعي بعد ذلك التعرف على هذه العلامات – التي تسمى المستضدات – ويصبح مستعدا لمحاربة أي خلايا تحتوي عليها، أي الخلايا السرطانية.

وختم أنه من المأمول أن يتم استخدام هذا العلاج جنبا إلى جنب مع الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لمنع عودة السرطان، وقد يكون له آثار جانبية أقل من العلاجات الأخرى.

وكالات