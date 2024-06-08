نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني في السعودية

تمكن الفريق الجراحي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض من فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة"، في عملية جراحية دقيقة استغرقت 5 ساعات.

العملية نُفذت على خمس مراحل، بمشاركة 25 طبيبًا استشاريًا ومختصًا، إلى جانب الكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير، جراحة الأطفال، جراحة التجميل، والتخصصات الأخرى المساندة.

وبحسب وكالة أنباء "واس"، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية عبدالله بن عبد العزيز الربيعة في تصريح صحفي أن "العملية تمت بسلاسة كما خطط لها".

وأكد أن هذا الإنجاز الطبي يعكس التفوق الطبي السعودي؛ الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.