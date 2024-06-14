هل من علاقة بين السلوك العدواني ونقص أوميغا 3؟

وجدت دراسة جديدة أن الأحماض الدهنية (أوميغا 3)، المتوفرة كمكملات غذائية في كبسولات زيت السمك، يمكن أن تقلل من العدوانية، بحسب دراسة نشرت نتائجها في Aggression and Violent Behavior ونقلها موقع “ساينس ألرت”.

ورُبطت أوميغا 3 سابقاً بالوقاية من مرض انفصام الشخصية، في حين يُعتقد أن السلوك العدائي ضد المجتمع ينبع جزئياً من نقص التغذية.

واعتمد باحثو جامعة “بنسلفانيا” على دراسات سابقة حول تأثيرات مكملات أوميغا 3 على العدوانية، وشملت الدراسة 29 تجربة عشوائية محكومة شارك فيها 3918 شخصاً.

ورصد الباحثون في جميع التجارب تأثيراً متواضعاً (ولكن ملحوظ) على المدى القصير، ما أدّى إلى انخفاض في العدوانية يصل إلى 28% عبر متغيّرات مختلفة متعددة (بما في ذلك العمر والجنس والتشخيص الطبي وطول العلاج وجرعته).

واستمرت التجارب، التي أُجريت بين عامي 1996 و 2024، لمدة 16 أسبوعاً في المتوسط، وغطّت مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية، من الأطفال بأعمار 16 عاماً أو أقل، إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عاماً.

وشمل الانخفاض العام في السلوك العدواني كلا العدوان التفاعلي (ردّاً على الاستفزاز) والعدوان الاستباقي (السلوك المخطط مسبقاً)، وهناك حاجة لدراسات أكبر عبر فترات زمنية أطول لتعزيز العلاقة بين أوميغا 3 وانخفاض السلوك العدواني.

يُشار إلى أن أوميغا 3 ليست رصاصة سحرية ستحل مشكلة العنف في المجتمع بشكلٍ كامل، ولكن هل يمكن أن تساعد؟ بناءً على هذه النتائج، نعتقد أنها قادرة على ذلك، وعلينا أن نبدأ في التصرف بناء على المعرفة الجديدة التي لدينا، بحسب ما قاله عالم الجريمة العصبية، “أدريان رين”، لوسائل إعلام.