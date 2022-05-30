98 بالمئة من السوريين يدخنون النرجيلة

أظهرت أرقام النسخة السابعة من تقرير «ذي توباكو أطلس» وهي مبادرة تكافح التدخين منبثقة عن الجمعية الأميركية للسرطان أن متوسط استهلاك الفرد في سوريا من السجائر يبلغ 1275 سيجارة لكل شخص سنوياً. وكشف التقرير عن وجود 1.1 مليار مدخن في العالم ومئات الملايين من الذين يستخدمون منتجات التبغ الأخرى. مشدداً على أن السجائر لا تزال وباءً عالمياً.

تكاليف صحية واقتصادية

وبحسب التقرير، هناك تكاليف صحية واقتصادية مدمرة لاستخدام التبغ العالمي. ففي 2019 وحده، تسبب استخدام التبغ في أكثر من 8.67 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم موزعة على أساس 6.53 مليون رجل و2.14 مليون امرأة، علاوة على خسائر اقتصادية تقدر بـ 2 تريليون دولار.وتُعزى معظم الوفيات إلى التدخين، لكن 1.3 مليون توفي بسبب التعرض للتدخين السلبي. وفي 2019 حدث ما يقرب من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالتبغ في بلدان ذات درجات عالية في مؤشر التنمية البشرية. ومع ذلك، يتوقع زيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالتبغ في السنوات المقبلة في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض.

وباستخدام أرقام من عام 2019، وهي الأحدث المتاحة، يشير التقرير إلى أنه في اليمن يتم تدخين ما يعادل 214 سيجارة للفرد سنويا. بينما في الإمارات الرقم 438، وبذلك تشير الطبعة السابعة من أطلس التبغ، إلى أن اليمن فقط هي التي لديها رقم أقل من الإمارات في المنطقة العربية. أما في المملكة العربية السعودية، الدولة التي لديها ثالث أدنى رقم، يتم تدخين 485 سيجارة للشخص الواحد سنويا. وفي الطرف الآخر من الجدول، في ليبيا يتم تدخين 1764 سيجارة للفرد في السنة، وفي الكويت يبلغ العدد 1849 سيجارة. بينما في لبنان 1955 سيجارة – وهي الأعلى في المنطقة.

معدلات التدخين

وتشمل معدلات التدخين الأخرى الواردة بالتفصيل في أطلس التبغ، الذي أصدرته جامعة “إلينوي شيكاغو”، وشركة “فايتل ستراتيجيز”، العراق حيث يتم تدخين 1243 سيجارة لكل شخص سنويا، والأردن حيث الرقم هو 1252، وسوريا حيث كان 1275، وفي الجزائر 669 سيجارة، وفي مصر 1310 سيجارة.

ويتزايد انتشار التدخين في سوريا بشكل مطرد بين السكان السوريين، وبشكل رئيسي في أشكال السجائر أو النرجيلة، في سوريا، تدير المؤسسة العامة للتبغ نمو منتجات التبغ وتصديرها. كما ينفق السوريون حوالي 600 مليون دولار سنويا على استهلاك التبغ.

وكشفت المؤسسة العامة للتبغ، عن رقم كبير لعدد المدخنين في سوريا عام 2021. حيث بلغ عدد المدخنين في سوريا أربعة ملايين ونصف مليون. وفي إحصائية صدرت عام 2021 تبين أن 20‎%‎ من النساء و60‎%‎ من الرجال يدخنون في سوريا، و98 بالمئة من إجمالي السكان يتأثرون بالتدخين السلبي، دخان النرجيلة المعروفة أيضا باسم الشيشة والسجائر وهما الشكلين الرئيسيين لاستهلاك التبغ في البلاد.