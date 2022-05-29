دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل

أثيرت خلال الأيام السابقة قضية تعدد الزوجات بعدما صرح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات من الشرع الشريف وافق من وافق ورفض من رفض، بعدما أثير الجدل حول هذه المسألة.

دراسة بريطانية نشرت في 2008 وأعيد تداولها بعد الجدل الذي أثير مؤخرا، تحدثت عن أن تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12%، كما تؤدي إلى سعادته، فضلا عن أن التعدد يساعد الرجل على تحسين أحواله المهنية والمادية.

يعزز الثقة بالنفس

أفادت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة «شيفيلد» البريطانية أن «الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر، وهو الأمر الذي يمكنه من تحقيق كافة مشاريعه، وأحلامه، كما أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر، وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا حالته المادية».

وأشار الباحثون إلى أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل، واستنادًا إلى الإحصاءات التي اعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات، أثبتت النتائج الإيجابية لذلك ومنها أن عمر الزوج الذي يقترن بأخرى يزداد أكثر من غيره بنسبة 12%، كما ذكرت صحيفة «الدايلي ميل» أن الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة «نيو ساينتيست» أثبتت أن الرجل الذي يتزوج لأكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل خلال مرحلة الكهولة مما يساعده على العيش لفترة أطول.

وفي مجال علم النفس، أشار الدكتور لانس ووركمان، متخصص في علم النفس، من جامعة باث سبا البريطانية، أنه إذا كان لديك أكثر من زوجة فقد يعتنين بك وتعيش لفترة أطول، مؤكدًا على فوائد الزواج قائلًا «لأننا نعرف أنه حتى الرجل الذي يقترن بامرأة واحدة يعيش لفترة أطول من العازب»

المصري اليوم