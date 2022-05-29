التقديرات الأولية لمحصول القمح في حمص

كشف مدير زراعة حمص، يونس حمدان، أن المساحات المحصودة من محصولي القمح والشعير منذ بداية موسم الحصاد الحالي بلغت 618 هكتاراً.

“حمدان”، إن «من بين المساحات المحصودة 75 هكتاراً من القمح المروي والبعل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “تشرين” الحكومية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة «تم تسويق 129 طن قمح لفرع “مؤسسة الحبوب” في حمص حتى الآن».

“حمدان”، لفت إلى «أجور الحصاد للموسم الحالي حُددت حسب كل محصول، وبلغت للدونم الواحد من محصول القمح المروي 20 ألف ليرة سورية، وللقمح المروي مع التبن 30 ألف ليرة»، في حين حددت أجرة حصاد الدونم الواحد من محصول القمح البعلي 15 ألف ليرة سورية، وللقمح البعلي مع التبن 25 ألف ليرة.

كما حددت أجرة حصاد الدونم الواحد لحصادات الشمل بـ 12 ألف ليرة سورية، على أن يؤمن صاحب الأرض المازوت اللازم للحصاد.



ووفقاً للصحيفة، بلغت التقديرات الأولية لإنتاج القمح في حمص 69 ألف طن من المساحات القابلة للحصاد البالغة 24 ألفاً و462 هكتاراً، في حين أن التقديرات النهائية ستصدر قريباً بعد الانتهاء من أخذ العينات العشوائية لكامل المساحات المزروعة.

وكانت الحكومة السورية حددت، في 14 من أيار الحالي، سعراً جديداً لشراء كيلوغرام القمح من الفلاحين هذا العام بـ1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة سورية بعد حديث مجلس الوزراء عن تحديد سعره بـ1500 ليرة.