29-05-2022
وزارة الداخلية : توقيف ثمانية أشخاص في حلب مطلوبين بجرائم سرقة
بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب حول تعرض بعض المنازل والمحلات التجارية في مدينة حلب للسرقة من قبل أشخاص مجهولين.
وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من معرفة السارقين وقام بإلقاء القبض على ثمانية أشخاص، تبين أنهم مطلوبين بعدة إذاعات بحث بجرائم سرقة منازل ومحلات تجارية وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم المقصودين بإذاعات البحث المذكورة، وإقدامهم على سرقة عدة منازل ومحلات تجارية وألواح طاقة شمسية موجودة على أسطح الأبنية من عدة أحياء في مدينة حلب.
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
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