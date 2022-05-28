إليك كيفية تحويل كلمة مرور شبكة Wi-Fi إلى QR Code

إذا كنت لا تحفظ كلمة مرور شبكة Wi-Fi لديك، أو تستخدم كلمة مرور طويلة ومعقدة، ستُدرك أهمية تحويل كلمة مرور شبكة Wi-Fi إلى QR Code، أو رمز استجابة سريع يسهل التقاطه بواسطة الكاميرا، سواء ليسهل تسجيله على أي جهاز جديد، أو ليستخدم ضيوفك وأصدقاؤك الإنترنت المنزلي لديك بسهولة.

كيفية تحويل كلمة مرور شبكة Wi-Fi إلى QR Code

اذهب إلى أداة إنشاء رمز الاستجابة السريع من متصفح الجهاز المكتبي، مثل: qifi.org.

أدخل اسم الشبكة (SSID) ونوع التشفير وكلمة المرور.



يمكنك إنشاء رمز استجابة سريع وطباعته ولصقه على الثلاجة أو على جهاز الـWi-Fi، ولن تحتاج بعد الآن إلى كتابة كلمة المرور مجدداً.

يمكنك استخدام أدوات أخرى مثل أداة ZXing لإنشاء رموز الاستجابة السريعة أو أداة QR4، وإذا لم تكن ترغب في استخدام أي موقع إلكتروني، يمكنك استخدام اختصارات سيري من جهاز آيفون أو آيباد، لإنشاء رمز استجابة سريع، كما نصح موقع The Next Web الهولندي المهتم بالمحتوى التكنولوجي.

وعموماً؛ لإنشاء رمز استجابة سريع عبر هاتف آيفون، غالباً ستحتاج إلى تطبيق مثل QR Code Reader أو QR Scanner، ولن يكون عليك سوى الضغط على زر “إنشاء/Create” أو علامة الإضافة +.

أما فتحه فيكون إما بتطبيق الكاميرا، أو عبر إضافة أداة مسح الرموز (Code Scanner) إلى مركز التحكم: من “الإعدادات/Settings” اختر “مركز التحكم/Control Center”، واحرص على إضافة أداة مسح الرموز (Code Scanner) إلى قائمة الاختصارات، كما شرح موقع Make Use of المهتم بالمواضيع التكنولوجية.

أو من خلال تطبيق المحفظة (Wallet)، ولكنها لا تعمل إلا مع الرموز التي يمكن لتطبيق المحفظة العمل عليها فقط، مثل بطاقات صعود الطائرات أو قسائم الخصومات، وعلى كلٍّ سيكون عليك النقل على “تحرير البطاقات/Edit Passes”، ثم “مسح الرمز/Scan Code”.

وإذا أردت إنشاء رمز استجابة سريع من عنوان URL لموقع إلكتروني أو رابط فيديو أو ملف، أو حتى صورة فتحتها في رابط منفصل، يمكنك فعل ذلك من داخل متصفح جوجل كروم على الهاتف، افتح صفحة الموقع التي تود إنشاء رمز لها، ثم انقر على زر القائمة (النقاط الثلاث أعلى اليمين)، ثم اختر “مشاركة/Share”، و”رمز استجابة سريعة/QR Code”.



عربي بوست