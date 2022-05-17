الإعلان عن نتائج الانتخابات اللبنانية

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني #بسام_المولوي، اليوم الاثنين، المرشحين الفائزين في الانتخابات اللبنانية في 7 دوائر انتخابية، فيما ستصدر نتائج الدوائر الأخرى تباعاً فور الانتهاء من فرز الأصوات.

وقال المولوي: «رغم كل الصعوبات والتشكيك استطعنا إنجاز الاستحقاق الانتخابي بطريقة جيدة، وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر على عملنا ولا على عم الموظفين والقضاة».

وأشار إلى أنّ “نسب الاقتراع ليست منخفضة بل جيدة، وهي تقريباً مثل أو أقل قليلا من النسب في الانتخابات البرلمانية عام 2018”.

وتوزعت النتائج، وفق ما أعلنه المولوي، كالتالي:

في دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين) بلغت نسبة اقتراع 46.6%، وفاز كلّ من: عبد الرحمن البزري، أسامة سعد في صيدا. وفي جزين: سعيد الأسمر، شربل مسعد، غادة أيوب.

في دائرة الجنوب الثانية (صور – قرى صيدا) بلغت النسبة 48.8%، وفازت لائحة واحدة والتي تضم: نبيه بري، حسين جشي، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران وميشال موسى.

في دائرة البقاع الأولى (زحلة)، بلغت النسبة 49.5%، وفاز كلّ من: جورج عقيص، الياس اسطفان ، بلال الحشيمي، رامي أبو حمدان، سليم عون، جورج بوشكيان، ميشال ضاهر.

في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي – راشيا) بلغت النسبة 42.47%، والفائزون هم: قبلان قبلان، وائل ابو فاعور، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون وغسان السكاف.



في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل) فاز: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، جميل السيد، سامر التوم، ينال صلح، وملحم الحجيري. كما فاز أنطوان حبشي.

في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان)، بلغت نسبة الاقتراع 63.4%، وفاز: زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا وسليم الصايغ.



في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)، بلغت النسبة 47.39%، والفائزون هم: علي عمار، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، آلان عون، فادي علامة وكميل شمعون.

وبلغت نسبة الاقتراع في كل لبنان 41.04%، في وقتٍ تتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قائمات انتخابية، تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.