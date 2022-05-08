بدء العمل بتسجيل الكلاب الخاصة في دمشق

أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، الدكتور شادي خلوف «البدء اعتباراً من الغد بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة على أن يتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية».

ودعت المديرية كافة مالكي الكلاب التوجه إلى المديرية في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي ومقدرها 15 ألفاً.

وقال خلوف في تصريحات صحفية: «أي شكوى على أي كلب غير مرخص يتم تسجيل الضبط اللازم ليصار إلى حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط إضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان”».

وبحسب القرار الصادر عن المحافظة تزود عناصر جهاز مكافحة الأمراض المشتركة بدفاتر ضبوط تتم طباعتها واعتمادها لاحقاً ليتم ضبط الكلاب التي لم يتم تسجيلها وتأدية الرسم المطلوب لتربيتها.

ويُفوض مدير الشؤون الصحية بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ل.س لا غير (تتضمن ثمن البطاقة والطباعة).

ووفقاً لما جاء في القرار الذي أصدرته محافظة دمشق قبل فترة، بأنه يتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص، يُذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل، وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.

وتُسجّل بيانات الكلب (نوعه ولونه ورقمه المسجل) واسم صاحبه في ملف “إكسل”، وتسلّم إيصالات مالية من مديرية الشؤون المالية إلى مديرية الشؤون الصحية ليتم من خلالها استيفاء الرسم المطلوب، بموجب القرار.

وأوضح القرار أنه في حال بيع الكلب لمالك آخر، يتم شطب الرقم المسجل للكلب ويُمنح رقماً جديداً مسجلاً.

ويتم احتجاز الكلاب لدى حديقة الحيوان في حال ضُبطت ولم تكن مرخصة أو لم تُدفع رسومها، وعند مراجعة مالكيها إدارة الحديقة يتم تحصيل الرسم مضاعفاً مع نفقة الحبس، وفي حال عدم مراجعة المالكين يتم بيع الكلاب المحتجزة عن طريق مديرية الحدائق ومديرية الشؤون المالية.