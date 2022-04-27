يسرقها بطريقة احتيالية.. القبض على أمين مستودع لمادة الاسمنت في اللاذقية

نتيجة ورود عدد من الشكاوى على أحد مراكز الاسمنت التابعة لمؤسسة العمران في محافظة اللاذقية حول استلام المواطنين لأكياس اسمنت ناقصة الوزن.

وضعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المركز تحت المراقبة وبعد المتابعة تم ضبط أمين المستودع يقوم بسحب كمية تتراوح بين 5- 8 كيلو غرامات من أكياس الاسمنت وإعادة تعبئتها بأكياس أخرى وبيعها والاتجار بها بطريقة غير مشروعة.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم ضبط داخل المركز كمية 38 كيس أوزانها تتراوح بين 41 كغ و 45 كغ، تمت مصادرتها وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما تم الطلب من دورية لفرع الأمن الجنائي لتوقيف المتورطين واستكمال التحقيقات ومتابعة الاجراءات المتخذة من قبلهم.