مشاجرة نسائية تنتهي بمصرع شاب مصري تواجد بالصدفة

تسببت مشاجرة نسائية نشبت بين عائلتين في مصر، في مصرع شاب في العقد الثاني من العمر كان متواجداً بالصدفة في مكان المشاجرة.

ونشبت المشاجرة بسبب خلاف سابق بين العائلتين، وبدأت بمشادات كلامية بين الطرفين وتراشقت النساء بالطوب والحجارة من أسطح المنازل.



وأصيب الشاب إبراهيم صديق، يبلغ من العمر 20 عاماً أثناء مروره بالصدفة اثناء المشاجرة بطوبة في رأسه أدت لإصابته بنزيف في الدماغ توفي على أثرها.

وتمكنت قوات الأمن بالغربية من السيطرة على المشاجرة وفضها بقرية دفرة بدائرة قسم مركز طنطا. والقبض على 7 سيدات تراشقن بالطوب والحجارة.