برلماني سوري يتهم وزارة الكهرباء بالفساد: أوقفوا الخطوط المعفاة للمتنفذين

طالب عضو مجلس الشعب سهيل سلام خضر وزارة الكهرباء بإلغاء كل خطوط الإعفاء من التقنين الخاصة بما فيها منازل المسؤولين والمتنفذين، والإبقاء على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي.

ودعا خضر من خلال سؤال خطي موجه لوزير الكهرباء إلى إلزام القطاع الخاص بالاعتماد على الطاقات المتجددة، و إعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء،لأن الحجة برفد خزينة الوزارة بالإيرادات فهي غير مقنعة لأن( مزراب) الفساد في الوزارة أقوى بكثير ويجب تجفيفه.



وقال خضر إن فكرة الخطوط المعفاة من التقنين ابتُدِعَتْ يوم كان التقنين (٣ب٣) وكانت آثارها على المواطن قليلة جداً وقد شُكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر وإلّا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟؟

وبين خضر أن هناك مئات الخطوط المعفاة من التقنين اليوم على مستوى القطر. وبعد أن أصبح التقنين(٦ب١) فإن استمرار وجود هذه اللجنة والإعفاءات للمنشآت الخاصة هو جريمة بحق المواطن.



ففي محافظة طرطوس كما ورد على لسان المسؤولين هنالك 48 خطاً معفى من التقنين (١٩) خط منها للمنشآت الخاصة بينها “مجمع شاهين_ فندق شاهين _جونادا_معمل الزيوت _مشافي خاصة_و مطاحن خاصة…” وبالتالي تكون حصتهم (٢٥ميغا) أي ما يعادل(٢٠٪)من حصة المحافظة. ولكن ما لم يتم ذكره أو تعترف به الوزارة هو وجود خطوط سرية وخطوط إعفاء لمنازل بعض المسؤولين ومنازل بعض المتنفذين في طرطوس “٢٤ساعه وعلى مدار السنة”؟؟؟

وأن مجمع شاهين السياحي في_ طرطوس فله خط معفى من التقنين ٢٤ساعه وعلى مدار العام، ويوجد عداد له في محطة عمريت(مشترك واحد) وقد وضع في كل شاليه عداد يعمل على البطاقة و يُشحن بشكل دوري “يأخذ كهرباء من الدولة بسعر ٣٠٠ ل. س للكيلو واط ويبيعها للشاليهات ب٥٠٠ل.س أو أكثر أي يبيع كهرباء الدولة”؟

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