إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

أعلنت شركة “تويتر” ومؤسس شركة “تسلا” الملياردير إيلون ماسك، اليوم الإثنين، أن الأخير اشترى موقع التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وقالت “تويتر” أن مؤسس شركة “تسلا” اشترى منصة التواصل الاجتماعي بصفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.



وقال ماسك في بيان مشترك مع الشركة: “حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هي الساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية”.

وقبل وقت قليل من إعلان عملية الشراء، ألمح ماسك إلى التوصل إلى اتفاق مع الشركة، وكتب في تغريدة: “آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير”.



وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة “تويتر” وافقت على الشروط والأحكام التي وضعها ماسك، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحد من “ملحمة دامت شهورا شهدت قيام ماسك بالاستحواذ على حصة تبلغ 9.2% من “تويتر” وتوجيه موجة من الانتقادات إلى مجلس إدارة الشركة، ورفض فرصة للانضمام إلى مجلس الإدارة، وثم الإعلان عن عرض بقيمة 54.20 دولارا للسهم”.



المصدر: “بلومبيرغ” + “أ ف ب”