كراكن اول بورصة عالمية للعملات المشفرة تحصل على ترخيص من سوق أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي العالمي أنه منح ترخيصاً لمجموعة Kraken “كراكن” لتشغيل منصة افتراضية لتبادل الأصول في المنطقة الحرة المالية.

وقال سوق أبوظبي العالمي ADGM في بيان الإثنين إن Kraken هي أول مجموعة تبادل أصول افتراضية عالمية في الإمارات العربية المتحدة تحصل على ترخيص مالي كامل من ADGM.

تهدف Kraken MENA (كراكن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) إلى توفير خيارات الوصول إلى الأصول الافتراضية من خلال التمويل المنظم، والتداول، وخدمات الحفظ بالدرهم الإماراتي.

قدم سوق ADGM إطاراً تنظيمياً افتراضياً للأصول عام 2018، ومنذ ذلك الحين رسخ مكانته كمحور عالمي رائد ومنصة أعمال لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية بحسب “رويترز”.

تجتذب دبي مركز الأعمال في الإمارات أيضاً شركات العملات المشفرة حيث أصدرت أول قانون لها يحكم الأصول الرقمية وشكلت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للإشراف على القطاع في مارس.

أنشأت شركة “كراكن” مقرها الإقليمي في سوق أبوظبي العالمي، لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعد Kraken أول بورصة عالمية للتداول بالعملات المشفرة تحصل على ترخيص مالي كامل وعلى الموافقة التنظيمية لتشغيل منصة للتداول بالأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي.

وفقا للترخيص الجديد ستبدأ Kraken بتقديم خدماتها للعملاء في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية، مثل بتكوين وإيثريوم مباشرة بالدرهم الإماراتي.