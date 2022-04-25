ملك بلجيكا يحلّ ضيفاً على مائدة إفطار عائلة سورية

لبى العاهل البلجيكي الملك “فيليب ليوبولد ماري”، يوم الجمعة، دعوة عائلة سورية لتناول طعام الإفطار الرمضاني في منزلها.

وقالت قناة “TVL” البلجيكية إن الملك فيليب انضم إلى مائدة عائلة “حمزة جوخدار” السورية المكونة من خمسة أفراد لتناول وجبة الإفطار معهم.

وذكرت القناة أن الزوجة “سيفيم نبغالي” أمضت ما لا يقل عن يومين في المطبخ لتحضير طعام الإفطار الذي شارك فيه الملك، مؤكدة أنها رغم ذلك سعيدة بقبول الملك لهذه الدعوة، في حين اعتذرت الملكة “ماتيلدا” عن الحضور لإصابتها بفيروس كورونا.

بدورها، قالت “سيفيم نبغالي” في حسابها على إنستغرام: “تشرفت بقدوم ملك بلجيكا الملك فيليب إلى بيتي ومشاركتنا الإفطار الرمضاني مع عائلتي… شاركنا كل طقوسنا الرمضانية السورية وكانت فرحتي وسعادتي لا توصف أن جلالة الملك أكل من وصفاتي”.

وتضيف : “كان يوماً رائعاً لا يمكن أن أنساه… الحمد لله والشكر له أني قدرت وصل للملك فكرة حلوة عن المائدة السورية وترتيب السوريين وطقوسهم وعاداتهم وطباعهم”.

يذكر أن “سيفيم نبغالي” المنحدرة من مدينة حلب، تواظب على نشر وصفات طعام شرقية وغربية في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بمقاطع مصورة تشرح فيها أساليب التحضير.

