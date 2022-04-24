دهون البطن.. بين الأنواع ونصائح التخلص منها

دهون البطن واحدة من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص. وهي من أصعب الأجزاء التي يمكن التخلص منها خلال رحلة إنقاص الوزن.



ولدهون البطن نوعان لا بد من معرفتها لتكوين فكرة أفضل عن كيفية التخلص منها. وهما الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية.

– الدهون تحت الجلد



النسيج الدهني تحت الجلد (SAT)، تعتبر تلك الدهون أقل خطورة مقارنة بالنوع الحشوي ولها روابط أقل بكثير مع الحالات الصحية المزمنة التي ذكرناها بالفعل.

وعندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الدهون، هناك تحيز بين الإناث والذكور. حيث إن النساء أكثر عرضة لتخزين الدهون تحت الجلد مقارنة بالرجال.

– الدهون الحشوية

يعرف باسم الأنسجة الدهنية الحشوية (VAT)، وتغلف الدهون الحشوية أعضاءك الحيوية، مثل: الكلى، والكبد، والبنكرياس، وبالتالي توجد بشكل أعمق داخل البطن، مقارنةً بالنوع الموجود أسفل الجلد مباشرةً.

وتحتوي الدهون الحشوية على المزيد من الخلايا والأوعية الدموية والأعصاب. كما أنها مرتبطة بالحالات الصحية المزمنة والخطيرة.

وعلى عكس النوع تحت الجلد، عندما يتعلق الأمر بالدهون الحشوية، فمن المرجح أن يخزنها الرجال أكثر من النساء.

وبعد معرفة أنواع دهون البطن نقدم بعض النصائح التي قد تساعدك:

– ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من الدهون من جميع أنحاء الجسم بما فيها دهون البطن.

– اتباع نظام غذائي سليم، كما ينصح أيضاً بتناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية في نظامك الغذائي.

– تجنب الأطعمة المصنعة أو المعالجة لأنها سبب المعاناة من السمنة والمشكلات الصحية العديدة التي تصاحبها.

– تقليل السكر: لأنه سبب آخر لزيادة حجم الخصر، وزيادة دهون البطن، لذلك حاولي أن تحدي من تناول الأطعمة السكرية بكافة أشكالها.

– الحصول على قسط كافٍ من النوم.