حرائق في مدينة اللاذقية

أفاد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر عن إخماد ثلاثة حرائق في المدينة اليوم السبت، مشيراً إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكر جعفر أن حريقاً اندلع في منزل سكني بالضاحية الجنوبية، جراء اشتعال النيران بإسطوانة غاز في المنزل، لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وذكر بأن النيران اشتعلت بمساحة من الأعشاب بين بناءين سكنيين قرب ساحة اليمن، وحريق مشابه خلف المدينة الرياضية، مشيراً إلى تطويق النيران وإخمادها بالكامل.

الوطن