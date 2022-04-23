كيفية تجنب الشحن الزائد الذي يقتل البطارية

واحدة من أكثر المشاكل شيوعا بين أولئك الذين يستخدمون جهاز الكمبيوتر المحمول ، هو أن ترى كيف أن البطارية تدريجيًا في كل مرة تدوم أقل من قبل.

حيث في كل مرة تقدم أقل أداء. يمكن أن يكون هذا بسبب عدة أسباب ، أولهما يمكن أن دورات الشحن غير صحيحة ، أو الشحن الزائد للبطارية ، التسخين ، إلخ. ومع ذلك ، فإن أحد الأسباب الرئيسية هو الشحن الزائد في العادة ، أي ترك البطارية تشحن حتى بعد وصولها 100% ، لذا سنوضح لك كيفية تتلقي تحذير عند شحن بطارية الكمبيوتر المحمول بالكامل تفاديا من تلف بطارية الحاسوب مع الوقت.

يعتبر Notifier For Prevent Overcharging أحد الأدوات التي يمكننا استخدامها للحصول على تحذير عند شحن بطارية الكمبيوتر المحمول بالكامل. وهو برنامج محمول ، لذلك يمكننا استخدامه على أي جهاز كمبيوتر دون تثبيت ودون إنشاء أي سجل جديد في الريجيستري على الويندوز.



علينا فقط تحميل برنامج Notifier For Prevent Overcharging لمنع الشحن الزائد في البطارية ، والضغط عليه بنقرة مزدوجة وسيبقى قيد التشغيل في علبة النظام أثناء توصيل بطارية الكمبيوتر المحمول. و في اللحظة التي سيكتشف فيها أن الشحن قد وصل إلى 100٪ ، فإنه سيظهر تحذيرًا أو تنبيهًا حتى نفصل التيار عن البطارية . و في حال لم نقم بذلك سيستمر في عرض التحذير حتى نقطع التيار.

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