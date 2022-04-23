بعد الإطاحة به.. عمران خان يحذر من هجوم أنصاره على العاصمة الباكستانية

وجّه رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إنذاراً لمن أطاحوا به لتصحيح خطأهم بإجراء انتخابات مبكرة وإلا سيصل أنصاره إلى العاصمة للإطاحة بما أسماه الحكومة المستوردة.

وفي كلمة أمام حشد من حزب حركة إنصاف في لاهور، انتقد خان الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف وأولئك الذين وصلوا إلى السلطة، في إشارة غير مباشرة للمؤسسة العسكرية.

وقال خان: «على من ارتكب هذا الخطأ المتمثل في الإطاحة بحكومتي تصحيحه بإجراء انتخابات جديدة دون أي تأخير».

وتوجه إلى الشعب الباكستاني داعيا إياه إلى انتظار دعوته للزحف إلى إسلام آباد، إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن «حملتنا ستكثف... لا أريد أي شيء آخر سوى انتخابات مبكرة».

وطلب خان من الناس التعهد بأنهم سيواصلون نضالهم السلمي من أجل «ديمقراطية حقيقية واستقلال» في باكستان حتى الإعلان عن انتخابات جديدة.

وأضاف «سأقدم لكم اليوم مسار عمل مستقبلي لن نقبل فيه العبودية وهذه الحكومة المستوردة. لن أقبل حكومة اللصوص والعبيد هذه».