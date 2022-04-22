توقيفات وإذاعات بحث بعد فيديو المشاجرة في جامعة الحواش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا يوم الخميس مقطعاً مصوراً يظهر عدة شباب يتبادلون الضرب بالعصي، أمام بناء مخصص لسكن الطلاب في جامعة الحواش بحمص.

وعقب تداول المقطع، نشرت وزارة الداخلية بياناً عبر صفحتها الرسمية، تؤكد فيه القبض على 3 طلاب مشتركين في المشاجرة، ونشر إذاعات بحث بحق 10 آخرين.

وقالت الداخلية: "من خلال التدقيق تبين أنه بالساعة الثالثة فجراً من تاريخ ٢١/٤/٢٠٢٢ م تم إعلام شرطة ناحية الحواش عن وقوع مشاجرة جماعية في حي السكن الواقع بجانب جامعة الحواش بحمص بين عدة طلاب .

وتابعت: "على الفور توجهت دوريات من شرطة الناحية، وألقت القبض على 3 طلاب من المتشاجرين، وحجز سيارة سائحة خاصة ولاذ الباقي بالفرار".

وأكدت الوزارة أن التحقيقات أفضت إلى اعتراف الطلاب بالتشاجر إثر خلافات بينهم ناتجة عن تلاسن بالشارع العام أمام الحي السكني واستخدام العصي.

وبحسب الداخلية، نجم عن المشاجرة إصابة 3 طلاب إصابات طفيفة، فيما تمّ نظم الضبط اللازم واذاعة البحث عن 10 طلاب آخرين مشتركين في المشاجرة،لإلقاء القبض عليهم.

وكان الفيديو أثار غضباً واسعاً لدى المتابعين، بالنظر إلى أن أطراف المشاجرة من طلاب الجامعة، ويمثلون "الفئة الواعية والمثقفة" في المجتمع.

واعتبر البعض أن المشاجرة حصلت من تأثير المسلسلات الرمضانية، وما فيها من عنف، وقال أحدهم: "هذا المشهد يمثل النسخة الواقعية من مسلسل كسر عضم".

ولم تعلق إدارة الجامعة على الفيديو المتداول، بعد مطالبات بفرض عقوبات تأديبية على الطلاب المشاركين في المشاجرة.