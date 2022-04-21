هكذا تتكون نخبة الجيش السوري… هكذا تتدرب وحدات الاقتحام

يضم الجيش العربي السوري قوة نخبة تهدف إلى مكافحة الإرهاب، وهي قوة عسكرية قائمة على التطوع قوامها وحدات الاقتحام.

ويتلقى الراغبون في الانتساب إلى وحدات الاقتحام تدريبات مناسبة يشرف عليها المستشارون الروس.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية “زفيزدا” نقلا عن محمد عيسى، قائد فصيلة المهندسين العسكريين ضمن إحدى وحدات الاقتحام في الجيش السوري، أنهم يتدربون وفقا للبرنامج الذي وضعه المستشارون الروس، وهو برنامج يناسب المجندين الجدد وذوي الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب على نحو سواء.

وتكون النتيجة أن المجندين الجدد والجنود المحنكين الذين يؤدون تدريباتهم اليومية تحت إشراف مدربين متخصصين، يشكلون وحدات النخبة في الجيش السوري.

وتشمل التدريبات إزالة الألغام قبالة الموقع اللازم اقتحامه، وتدمير استحكامات العدو بالقصف المدفعي. وفي هذه الأثناء يطلق أحد المتدربين النار من بندقية جولان، وهي بندقة قنص مصنعة بالكامل في سوريا تستطيع قذائفها من عيار 12.7 ملم أن تخترق درعا غير سميك.