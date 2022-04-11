سورية تحتاج 600 ألف طن سنوياً من السكر

بعد توقف لأكثر من سبع سنوات لمعمل سكر تل سلحب في حماة أكد معاون مدير شركة سكر تل سلحب والمدير الفني للشركة رامي عيسى لبرنامج حديث النهار على شام إف إم أن المعمل سيكون جاهزاً للإنتاج واستقبال الشوندر السكري قبل الأول من شهر تموز القادم، مؤكداً أن أعمال صيانة المعمل مستمرة وستتم أيضاً عملية التجريب النهائية للآلات والتجهيزات للاطلاع على نتائج أعمال الصيانة.

وأوضح عيسى أن سبب توقف المعمل منذ عام 2015 هو الأزمة التي مرت بها البلاد وأثرت على القطاع الزراعي وخاصة الشوندر السكري، مشيراً إلى أن إنتاج المعمل عام 2011 بلغ 426 ألف طن شوندر سكري، و40 ألف طن سكر، ما يؤمن فقط 10% من احتياجات البلاد والتي تقدر بحوالي 600 ألف طن سكر في العام.

وأكد عيسى أن هناك تشجيعاً للمزارعين هذا العام حيث تم رفع سعر الطن الواحد من الشوندر ليصبح 250 ألف ليرة سورية بعد أن كان 25 ألفاً، مبيناً أن الانطلاقة ستكون جيدة نسبياً إذا أخذنا بالاعتبار خروج بعض المساحات الزراعية من الخدمة بسبب فترة الصقيع التي مرت بها البلاد.

معامل إنتاج السكر في البلاد متوقفة جميعها، نتيجة تعرضها لأضرار خلال الأزمة، وحالياً معمل سكر تل سلحب هو الوحيد الذي سيعود إلى الخدمة، بحسب قوله.

