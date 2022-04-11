سلة الوحدة تضم ثنائياً تونسياً

كشف نادي “الوحدة السوري” عن تعاقده رسمياً مع لاعبين من تونس، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة من أجل المشاركة في الفاينال 4، المقرر أن يقام الشهر المقبل.

وتغنى الوحدة بلاعبيه التونسيين، حيث قال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: «من تونس المترفة بأخضر الخصب، إلى الشام العابقة بأصالة التاريخ.. بعد أن وافق الاتحاد السوري لكرة السلّة على استقدام اللاعبين الأجانب، وبعد نقاش عميق مع الكادر الفني لفريقنا، نعلن عن التعاقد مع اللاعبين محمد حديدان وعمر عبادة من تونس الخضراء».

ومن المتوقع أن تعلن باقي فرق الفاينال فور عن تعاقداتها قريباً، بعدما وافق اتحاد كرة السلة السوري على ضم لاعب عربي وآخر أجنبي لكل فريق، مع مشاركتهما معاً في المباراة.