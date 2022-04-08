في الصين.. مكياج وجراحات تجميل للموتى قبل دفنهم

حرصت فتاة تدعى “دونج تشو” على اختيار مهنة غريبة وهى طبيبة تجميل الموتى “مكياج وجراحات تجميل للموتى” في مهنة هي الأولى من نوعها، تمارس الفتاة عملها في تجميل الموتي قبل دفنهم .

وبحسب صحيفة “الشعب” الصينية، فإن الطبيبة ولدت في هيلونججيانج، شمال شرقي الصين العام 1997، وتخرجت من قسم فنون وإدارة الجنازات الحديثة من الكلية المهنية للإدارة الاجتماعية ببكين، والتحقت بدار الجنازة باباوشان في بكين العام 2018، لتبدأ حياتها المهنية كطبيبة مكياج وجراحات تجميل للموتى، بحسب صحيفة “الشعب” الصينية.

وفي كل صباح، تبدأ دونج تشو وزملاؤها العمل بتنظيف ووضع المكياج، واستخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة لمساعدة المتوفى على استعادة مظهره قدر الإمكان.

يختلف الاختيار الوظيفي لدونج تشو كخبيرات التجميل عن معظم زملائها، والكثير من الناس لا يفهمونها.

وقالت دونج تشو: “شخصيتي مستقلة نسبياً، ولست نادمة على اختياري هذه المهنة “مضيفة: “لا نخدم المتوفى فقط، بل نخدم عائلته كذلك، واعتراف عائلة المتوفى بالتجميل هو أعظم تأكيد لعملنا.”

ويختلف الاختيار الوظيفى لدونج تشو كخبيرات التجميل عن معظم زملائها، والكثير من الناس لا يفهمونها.