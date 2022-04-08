حالة الطقس 8/4/2022

تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /4_6/ درجات مئوية .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية فوق المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجنوبية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز 80كم/سا خاصة المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج مساءً.

و تميل درجات الحرارة يوم السبت للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي /2_4/ درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات متفرقة بالمنطقة الساحلية والجزيرة.

والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً خاصة في المنطقة الشرقية والبادية مثيرة للغبار، والبحر متوسط الى خفيف ارتفاع الموج مساءً.

وحذرت المديرية من نشاط على سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع هبات شديدة أحياناً، ومن تدني مستوى الرؤيا الأفقية في معظم المناطق خاصة الجنوبية الشرقية والبادية بسبب الأجواء السديمية والمغبرة.