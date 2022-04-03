الأوقاف المصرية تستقبل رمضان بافتتاح 53 مسجداً

تستقبل وزارة الأوقاف المصرية الجمعة الأولى من شهر رمضان، التي تصادف 8 نيسان، بافتتاح 53 مسجداً، منها 49 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و4 مساجد صيانة وترميماً في عموم المحافظات.

ونشرت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك" قائمة للمساجد التي ستفتتحها الجمعة المقبلة، فضلاً عن صور لتلك المساجد المرممة.

وبحسب الوزارة، يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 919 ) مسجداً ، منها ( 781 ) مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً و ( 138 ) مسجداً صيانة وترميماً.