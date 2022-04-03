الأوقاف المصرية تستقبل رمضان بافتتاح 53 مسجداً

03-04-2022

الأوقاف المصرية تستقبل رمضان بافتتاح 53 مسجداً

تستقبل وزارة الأوقاف المصرية الجمعة الأولى من شهر رمضان، التي تصادف 8 نيسان، بافتتاح 53 مسجداً، منها 49 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و4 مساجد صيانة وترميماً في عموم المحافظات.

ونشرت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك" قائمة للمساجد التي ستفتتحها الجمعة المقبلة، فضلاً عن صور لتلك المساجد المرممة.

وبحسب الوزارة، يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 919 ) مسجداً ، منها ( 781 ) مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً و ( 138 )  مسجداً صيانة وترميماً. 

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