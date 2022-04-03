المحامي بسام صباغ: اليكم اهم تعديلات قانون الاحوال الشخصية
نشر المحامي بسام صباغ على صفحته الشخصية على فيسبوك, أهم تعديلات قانون الاحوال الشخصية.
وجاء في المنشور:
1- السماح بوجود شرط خاص يقيد الزوج من زواج بزوجة ثانية او اجبارها على الاقامة معه
2 – السماح بوجود شرط خاص يسمح لها بالعمل
3- السماح بوجود العصمة بيد الزوجة
4- تساوي ابناء البنات مع ابناء الابن بالوصية الواجبة
5- منع الولي من تزويج ابنته الا بموافقة صريحة
6- رفع سن الزواج الى 18 سنة
7- انتقال الحضانة الى الاب بعد الام
8- اعتبار المخالعة فسخ لعقد زواج
9- اعتماد البصمة الوراثية d n a
10- اعتبار العدة من تاريخ صدور القرار بالتفريق
11- مراعاة التغييرات التي تتطرأ على العملة و المهر
12- الزام بنفقة الاقارب لو كانو من دين مختلف
13- تغير اسم “عقد نكاح ” الى ” عقد زواج ”
14- ادراج عبارة ” يحلان لبعضهما ” بدلاً من ” تحلّ له”
15- يحق للمرأة تزويج نفسها دون الرجوع الى ولي امرها في حال عدم موافقته على الزواج دون تقديم اسباب مقنعة
16- يعتبر الزواج باطلاً في حال اجبرت المرأة عليه من قبل ولي امرها
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