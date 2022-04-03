المحامي بسام صباغ: اليكم اهم تعديلات قانون الاحوال الشخصية

03-04-2022

المحامي بسام صباغ: اليكم اهم تعديلات قانون الاحوال الشخصية

نشر المحامي بسام صباغ على صفحته الشخصية على فيسبوك, أهم تعديلات قانون الاحوال الشخصية.


وجاء في المنشور:

1- السماح بوجود شرط خاص يقيد الزوج من زواج بزوجة ثانية او اجبارها على الاقامة معه

2 – السماح بوجود شرط خاص يسمح لها بالعمل

3- السماح بوجود العصمة بيد الزوجة

4- تساوي ابناء البنات مع ابناء الابن بالوصية الواجبة

5- منع الولي من تزويج ابنته الا بموافقة صريحة

6- رفع سن الزواج الى 18 سنة

7- انتقال الحضانة الى الاب بعد الام

8- اعتبار المخالعة فسخ لعقد زواج

9- اعتماد البصمة الوراثية d n a

10- اعتبار العدة من تاريخ صدور القرار بالتفريق

11- مراعاة التغييرات التي تتطرأ على العملة و المهر

12- الزام بنفقة الاقارب لو كانو من دين مختلف

13- تغير اسم “عقد نكاح ” الى ” عقد زواج ”

14- ادراج عبارة ” يحلان لبعضهما ” بدلاً من ” تحلّ له”

15- يحق للمرأة تزويج نفسها دون الرجوع الى ولي امرها في حال عدم موافقته على الزواج دون تقديم اسباب مقنعة

16- يعتبر الزواج باطلاً في حال اجبرت المرأة عليه من قبل ولي امرها

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...