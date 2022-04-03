المحامي بسام صباغ: اليكم اهم تعديلات قانون الاحوال الشخصية

نشر المحامي بسام صباغ على صفحته الشخصية على فيسبوك, أهم تعديلات قانون الاحوال الشخصية.



وجاء في المنشور:

1- السماح بوجود شرط خاص يقيد الزوج من زواج بزوجة ثانية او اجبارها على الاقامة معه

2 – السماح بوجود شرط خاص يسمح لها بالعمل

3- السماح بوجود العصمة بيد الزوجة

4- تساوي ابناء البنات مع ابناء الابن بالوصية الواجبة

5- منع الولي من تزويج ابنته الا بموافقة صريحة

6- رفع سن الزواج الى 18 سنة

7- انتقال الحضانة الى الاب بعد الام

8- اعتبار المخالعة فسخ لعقد زواج

9- اعتماد البصمة الوراثية d n a

10- اعتبار العدة من تاريخ صدور القرار بالتفريق

11- مراعاة التغييرات التي تتطرأ على العملة و المهر

12- الزام بنفقة الاقارب لو كانو من دين مختلف

13- تغير اسم “عقد نكاح ” الى ” عقد زواج ”

14- ادراج عبارة ” يحلان لبعضهما ” بدلاً من ” تحلّ له”

15- يحق للمرأة تزويج نفسها دون الرجوع الى ولي امرها في حال عدم موافقته على الزواج دون تقديم اسباب مقنعة

16- يعتبر الزواج باطلاً في حال اجبرت المرأة عليه من قبل ولي امرها