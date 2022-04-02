طبق الشاكرية بـ40 ألفاً.. هل يطبخ الدمشقيون الأبيض في أول يوم من رمضان؟

اعتاد سكان العاصمة دمشق على بدء شهر رمضان “بطبخة بيضاء” أي تحوي على اللبن كنوع من الفال الجيد في استقبال الشهر الكريم.

من هذه الطبخات التي يفضل الدمشقيون بدء الشهر الكريم بها، الشاكرية بأنواعها، الكبة اللبنية، الشيشبرك، شيخ المحشي، باشا وعساكره.

المختلف بهذه الوجبات هذا العام أنها نالت نصيبها من ارتفاع الأسعار خاصة أن اللحوم الحمراء هي مادة أساسية في كل منها.

فتتراوح أسعار لحم هبرة الخروف ما بين 30 – 35 ألف ليرة، في وقت تم تسعيره بالنشرات التموينية بحدود 28 ألف ليرة، بينما يتراوح سعر كيلو غرام لحم العجل ما بين 25 – 30 ألف ليرة، وبحسب أصحاب عدد من المحلات، حتى اليوم ما زال الإقبال على شراء اللحوم ضعيفاً ويقتصر على الشراء بالكميات القليلة أي بالأوقيات.

أما الفروج الذي يباع الكيلو المذبوح والمنظف منه بـ11 ألف ل.س (بحسب النشرة التموينية) فأيضاً الإقبال على شرائه ضمن المستوى المقبول وسط توقعات أن ينخفض سعره خلال شهر رمضان، وبالتالي لا يشتري المواطن بالسعر الأعلى وإنما ينتظر حتى يشتري بالسعر الأقل.

وبالنسبة للبن، فيتراوح سعر الكيلو اليوم بين 2500 – 3000 ليرة، وسعر كيلو الأرز الصيني وصل لنحو 3500 ليرة سورية في حين بلغ سعر كيلو الأرز المصري 4000 ل.س.

لكن بحسبة بسيطة وإذا ما اختارت ربة المنزل أن تكون طبخة أول يوم رمضان هي الشاكرية (2 كغ لبن بـ6000، كيلو لحم عجل بـ30000، وكيلو الأرز 3500، ونشاء وبهارات وما إلى ذلك) فلن يكفيها أقل من 40 ألف ليرة سورية لإعداد الطبق الأبيض لأول أيام شهر رمضان.

اثر برس