حوادث اليوم: سرقات وعصابات لخطف الفتيات وتعاطي الحشيش بيد العدالة 

- الجهات المختصة تلقي القبض في محلة المرجة بدمشق على مرتكب الجريمة النكراء في ناحية الحراك بمحافظة درعا والتي أدت الى مقـ.ـتل طفلين وإصابة شقيقتهما.

- تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص تقوم بخطف الفتيات وتعاطي الحشيش والحبوب المخدرة وعثر بحوزتهم على سكينتين وقنـ.بلة حربية.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على عدة عمليات سرقة أيضاً للمنازل والمحلات التجارية ونشل الحقائب النسائية، كما اعترفوا بخـ.طف الفتيات واستدراجهن إلى منزلين في حي الصالحين والاعتداء عليهن بعد إرغامهن على تعاطي المواد المخدرة.



تم مصادرة القنبلة الحربية والسكينتين،ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.