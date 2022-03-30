وفاة مدرّس شاب أثناء إعطاء حصة درسية في إحدى مدارس ريف دمشق

توفي المدرّس يزن محمد منير حمود، إثر عارض صحي مفاجئ، أثناء إعطاء حصة درسية في مدرسة الشهيد “مازن عبد اللطيف” للإناث في مدينة يبرود بريف دمشق، صباح أمس الأربعاء.

وقال رئيس مجلس مدينة يبرود المهندس أيمن حيدر لتلفزيون الخبر، إن “السبب وفقاً للتقرير الطبي، هو جلطة مفاجئة، إذ سقط المدرّس أرضاً أثناء الحصة، ووصل إلى أحد المستشفيات القريبة مفارقاً الحياة”.



يذكر أن المتوفى يبلغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب في السنة الثالثة في كلية الآداب (قسم اللغة العربية)، ويدرّس مادة اللغة العربية في إحدى مدارس المرحلة الثانوية بمدينة يبرود.