هند ظاظا تنال برونزية بطولة تونس الدولية

29-03-2022

هند ظاظا تنال برونزية بطولة تونس الدولية

بعد تحقيقها فضيَّة بطولة تونس الدَّوليَّة بِكُرة الطَّاولة لفئة تحت ١٣ عاماً، نالت لاعبة المنتخب الوطني "هند ظاظا" الميدالية البرونزيَّة لفئة تحت ١٥ عاماً ببطولة تونس، بعد خسارتها بصعوبة أمام البلجيكية "ليلوا ماسارت"  ٢/٣، وكانت هند قاب قوسين من الفوز والتَّأهُّل للمباراة النِّهائيَّة بعد تقدُّمها  ٠/٢ بالأشواط، إلَّا أنَّ الحظّ عاندها فخَسِرت التَّأهُّل للمباراة النِّهائيَّة الَّتي فازت بلقبها اللَّاعبة الهنديَّة "جينفر فيرغي" في حين كانت ظاظا قد فازت عليها في دور المجموعات.

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