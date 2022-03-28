قرار برفع رسم المغادرة في سوريا عبر جميع المنافذ

تداولت صفحات محلية سورية صورة قرار جديد، ينصّ على رفع قيمة رسم المغادرة من سوريا عبر المنافذ البرية و البحرية والجوية.

وبحسب القانون يستوفى ١٥ ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.

ويشير القرار إلى إعفاء العرب والأجانب من رسم المطار شريطة المعاملة بالمثل، أي لا يتم تحديد رسوم مغادرة، للسوري في الدولة العربية أو الأجنبية المعفاة.

كما يُستوفى رسم مغادرة يحدد ب ٥ الاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.



ويُستوفى مبلغ ٢٠٠٠ ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

ويستند القرار الجديد على تعديل المادة واحد في المرسوم التشريعي رقم 31 الصادر عام 2008، والتعديل كان أقرّه مجلس الشعب في 22-2-2022.



يشار إلى أن رسم مغادرة المطار كان 5000 ليرة سورية، ورسم مغادرة بمقدار مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

كما كان المرسوم يوجب كل سيارة خاصة أن تدفع مبلغ 10000 ليرة سورية، عندما تغادر عبر أحد المنافذ البرية أو البحرية.