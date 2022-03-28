زيلينسكي مستعد لمناقشة حياد أوكرانيا مع روسيا 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد في إطار اتفاق للسلام مع روسيا، ولكن بشروط، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف زيلينسكي، أن بلاده مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد في إطار اتفاق للسلام مع روسيا، لكن يجب أن يتم ضمانه من أطراف ثالثة، ويجب أن يخضع لاستفتاء.

وأشار زيلينسكي أيضاً في تصريحات لمجموعة من الصحفيين الروس عبر اتصال بالفيديو، إلى استعداده لمناقشة "عدم التسلح النووي" مع روسيا، إذا تلقى ضمانات أمنية منها.

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام معلومات، أن الجولة القادمة من المحادثات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا ستجرى في تركيا من 28 إلى 30 آذار الجاري.

ووصفت أوكرانيا الجولات السابقة من المحادثات مع روسيا بأنها "صعبة للغاية"، رغم أنها حققت "تقدماً بسيطاً".

وكان زيلينسكي طلب مقابلة بوتين وجهاً لوجه أكثر من مرة، دون أن يحصل على استجابة لطلبه من جانب الرئاسة الروسية.

وحددت روسيا شروطها لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بعدم انضمام الأخيرة إلى أي تكتل، ونزع سلاحها "الحياد السويسري"، واعتراف كييف بسيادة روسيا على القرم، وبدونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين.