القبض على منتحل شخصية أمنية وفرد بعصابة أقدمت على قتل صائغ بدير الزور

ألقى قسم شرطة حي الثورة بدير الزور القبض على أحد أفراد عصابة مسلحة أقدم في وقت سابق على قتل صائغ.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن قسم شرطة حي الثورة بدير الزور تمكن من إلقاء القبض على المدعو (عدي . خ) و هو أحد أفراد عصابة مسلحة ترتدي الزي العسكري وتنتحل صفة دورية أمنية و تقوم بسلب المواطنين مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بعد مراقبتهم.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع المتوارين (محمود . خ) و(بشار . ث) على مراقبة الصائغين (أحمد – ج) و(نصر – ع) وانتظارهما ضمن مدخل البناء الذي يقيمان به ومحاولة سلبهما المصاغ الذهبي الموجود بحوزتهما وعند مقاومة الصائغان لهم قام المقبوض عليه (عدي . خ) بإطلاق النار عليهما مباشرة من مسدس حربي كان بحوزته ما أدى إلى إصابة الأول و مقتل الثاني حيث لاذوا بعدها بالفرار.

وبالتوسع بالتحقيق اعترف بقيامهم بسلب تاجر يدعى (أيهم . م) و زوجته ضمن مدخل بنايته بمبلغ مليون ليرة سورية وجهازي خليوي وسلب رجل وامرأة بالقرب من مطعم تعليلة مبلغ أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية، كما اعترف بقيامهم بسلب الحقائب النسائية من النساء والأجهزة الخليوية بالشوارع المظلمة مستخدمين دراجة نارية وسرقة عدة منازل ضمن المدينة.

المصدر : وزارة الداخلية