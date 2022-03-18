عمرحمشو بطل الجائزة الكبرى لدورة الأغر الثالثة
أحرز الفارس عمر حمشو لقب بطولة الأغر الثالثة لفروسية قفز الحواجز، بعد فوزه في المباراة النهائية لفئة (بيغ تور) وكانت بارتفاع حواجز وصل إلى ( 140سم )
وجاء بالمركز الثاني الفارس جواد نظام ، والمركز الثالث للفارس قتيبة الدغلي ، والرابع للفارس همام الخولي وحلت الفارسة شام الاسد في المركز الخامس .
وأحرز الفارس ليث العلي المركز الأول في المباراة النهائية لفئة ميديوم تور بطل الجائزة الصغرى وكانت بارتفاع حواجز (١٣٠سم ) .
وحل بالمركز الثاني الفارسة شام الاسد ، أما المركز الثالث فكان للفارس احمد حمشو تلته الفارسة جودي نظام والفارسة آية حمشو في المركزين الرابع والخامس.
كما أحرزت الفارسة شام الأسد لقب فئة (سمول تور) بفوزها في المباراة النهائية، وكانت بارتفاع حواجز ( ١٢٠سم )
وكان المركز الثاني للفارس جواد نظام، والمركز الثالث للفارس محمد البعلي والرابع للفارس ثائر الزين، أما المركز الخامس فكان للفارس أغيد تسابحجي
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