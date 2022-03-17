فياريال يحقق المفاجأة في أبطال أوروبا 

تأهل فريق فياريال الإسباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مضيفه يوفنتوس 3-0 في إياب ثمن نهائي البطولة.

قدم فريقا يوفنتوس وفياريال شوط أول هجومي، حيث أظهر كلاهما الرغبة في تسجيل التقدم، لكن لم ينجحا في الوصول إلي الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق يوفنتوس من ضغطه المكثف على مرمي الغواصات الصفراء لكن لم ينجح في فك شيفرة دفاع فياريال.

وشهدت الدقيقة 78 اتقلاباً في أحداث المباراة، حيث خطف فريق فياريال هدف التقدم امام يوفنتوس من ركلة جزاء مستحقة سددها جيرارد مورينو.

وفي الدقيقة 85، سجل باو توريس الهدف الثاني لفريقه الإسباني داخل شباك يوفنتوس، ليقتل المباراة في أخر الدقائق.

وفي الدقيقة 90، سجل أرنوت جروينفيلد الهدف الثالث لصالح فياريال أمام يوفنتوس، من ركلة جزاء.

بهذة النتيجة، تأهل فريق فياريال إلي الدور ربع النهائي من البطولة، حيث فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 16 بنتيجة 4-1.

كانت نتيجة الذهاب بين يوفنتوس وفياريال، قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "لا سيراميكا" في إسبانيا.