المؤسسة العامة للحبوب في السعودية تعتمد زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في المملكة السعودية عن اعتماد زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي (2022).

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب اعتمد زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي (2022)، ليصبح مبلغا وقدره 1700 ريال (453.14 دولار) للطن.

من جانبها، أوضحت المؤسسة أن "هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح".

تجدر الإشارة إلى أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم "39"، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم "765"، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.



المصدر: "واس"