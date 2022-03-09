الموافقة على مقترحات لتطوير عمل المؤسسة العامة للمباقر

بهدف استثمار كافة فرص الإنتاج المتاحة وزيادة فرص العمل والإقلاع بجميع المشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات بما يسهم في تأمين احتياجات الأسواق المحلية ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني..

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي باستثمار الطاقات المتاحة بالشكل الأمثل لـ المباقر العاملة ومبقرتي (مسكنة ودير الزور) وتأمين الأبقار اللازمة، وعرض المباقر المدمرة على التشاركية مع القطاع الخاص.

وتضمنت التوصية تكليف المؤسسة العامة للمباقر للإعلان (الداخلي-الخارجي) لـ شراء /1000/ بكيرة لتأمين جزء من احتياجات الأبقار لمحطتي مسكنة ودير الزور، وتأمين الكادر المطلوب من الأطباء البيطريين والمهندسين والفنيين، إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لخدمة الحظائر والمساحات المزروعة في مبقرتي (مسكنة، المحطة الأولى/-دير الزور).

كذلك تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية إعادة النظر بنظام الحوافز للعاملين في المباقر في ضوء ما تقرر مؤخراً في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.