رئيس دونيتسك الشعبية: أوكرانيا خططت لغزو القرم ودونباس في 8 مارس

06-03-2022

رئيس دونيتسك الشعبية: أوكرانيا خططت لغزو القرم ودونباس في 8 مارس

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، إن أوكرانيا خططت ونوت غزو القرم ودونباس في 8 مارس هذا العام.

وأوضح بوشيلين أن الهجوم تم التخطيط له من البر والبحر، وفقا لبيانات استخبارات جمهورية دونيتسك الشعبية وشهادة عناصر من الجيش الأوكراني.

وكانت سلطات دونيتسك أكدت إصابة 15 مدنيا أمس السبت جراء القصف الأوكراني، فيما أعلنت خدمة الطوارئ بدء عملية استعادة البنية التحتية في بلدات عديدة بالجمهورية.

المصدر: RT

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...