رئيس دونيتسك الشعبية: أوكرانيا خططت لغزو القرم ودونباس في 8 مارس

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، إن أوكرانيا خططت ونوت غزو القرم ودونباس في 8 مارس هذا العام.

وأوضح بوشيلين أن الهجوم تم التخطيط له من البر والبحر، وفقا لبيانات استخبارات جمهورية دونيتسك الشعبية وشهادة عناصر من الجيش الأوكراني.

وكانت سلطات دونيتسك أكدت إصابة 15 مدنيا أمس السبت جراء القصف الأوكراني، فيما أعلنت خدمة الطوارئ بدء عملية استعادة البنية التحتية في بلدات عديدة بالجمهورية.

المصدر: RT