تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها العاشر
تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم العاشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع أسلحة في أوكرانيا لتخزين صواريخ "جافلين" و"نلاو"
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ردود الفعل..
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