روسيا: إصابة أكثر من 1800 هدفاً عسكرياً لأوكرانيا منذ بداية العملية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العسكرية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية أصابت 1812 هدفاً عسكرياً لأوكرانيا خلال فترة العملية الخاصة.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية اليوم الجمعة، إن "القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا"، مضيفاً أنه "في المجموع تمّ إصابة 1812 جسماً أثناء العملية، بما في ذلك: 65 موقعاً للقيادة ومركزاً للاتصالات للقوات الأوكرانية، و56 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" و"بوم إم-11" و"أوسا" و59 محطة رادار".

وأوضح: "أنه تم كذلك إصابة 49 طائرة للقوات المسلحة الأوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و 635 دبابة ومدرعات أخرى و67 صاروخ إطلاق متعدد و252 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و442 وحدة آلية عسكرية خاصة، كما تم تدمير 54 طائرة مسيرة".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو للمعدات المتضررة للقوات الأوكرانية وأنظمة جافلين الأميركية المضادة للدبابات، المهجورة.

ويُظهر الفيديو دبابة تي-80 محطمة، حيث دمرت جهتها اليمنى وانحرفت عن الطريق تماماً. ويتمّ لف القاذف الموجود على فوهة الخزان بشريط كهربائي أزرق، على ما يبدو لتحديد معداته.

وفي وقت سابق اليوم، ومع استمرار تقدم القوات الروسية نحو مدينة ماريوبول في الجنوب الشرقي، موفد الميادين قال اليوم إن القوات الروسية على بُعد أقل من 24 كيلومتراً عن مقر الرئاسة الأوكرانية في العاصمة كييف.

وتستمر العميلة العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم التاسع على التوالي، يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر القوات الأوكرانية بإقامة الحواجز والمتاريس على معظم الطرق المحيطة بالعاصمة، واستمرار المعارك العنيفة في مدينة ماريوبول في الجنوب الشرقي مع استمرار تقدم القوات الروسية نحوها.